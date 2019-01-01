В Австрии рассказали о работе исчезнувшего российского разведчика

Предполагаемый российский шпион Игорь Зайцев, который объявлен властям Австрии в международный розыск, завербовал офицера австрийской армии, передает RT.

В свою очередь «Свободная пресса» сообщает, что Зайцев якобы завербовал австрийского полковника еще в 1987 году, в результате чего тот десятилетиями передавал России секретную информацию о состоянии австрийских вооруженных сил.

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По данным австрийской прокуратуры, за время работы на российские спецслужбы полковник получил в качестве вознаграждения 300 тысяч евро.

Австрия объявила Зайцева в розыск 25 июля. В Вене настаивают, что он является офицером Главного управления Генерального штаба ВС России.

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ФОТО: bmi.gv.at
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