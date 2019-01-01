В Австрии рассказали о работе исчезнувшего российского разведчика

По данным австрийской прокуратуры, за время работы на российские спецслужбы полковник получил в качестве вознаграждения 300 тысяч евро.

Австрия объявила Зайцева в розыск 25 июля. В Вене настаивают, что он является офицером Главного управления Генерального штаба ВС России.

