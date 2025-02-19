Армия России взяла под контроль дорогу Суджа-Рыльск

Российские военные взяли под контроль дорогу, связывающую Суджу и Рыльск в Курской области. Об этом заявило Минобороны.

По данным ведомства, этого удалось добиться тульским десантникам при освобождении села Свердликово. Военные, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и беспилотниками, в ходе штурмовых действий захватили северную часть населенного пункта и взяли дорогу Суджа-Рыльск под контроль.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФКурская Область

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