Армия России освободила Фиголевку в Харьковской области
Российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что село взяла под свой контроль группировка войск «Запад».
«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Фиголевка», — подчеркнули в министерстве.
Между тем глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов заявил, что российская армия зашла в село Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru