Армия России освободила Фиголевку в Харьковской области

Российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

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Отмечается, что село взяла под свой контроль группировка войск «Запад».

«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Фиголевка», — подчеркнули в министерстве.

Между тем глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов заявил, что российская армия зашла в село Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФХарьковМинобороны

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