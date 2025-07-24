Армия России нанесла групповой удар по ВПК и энергообъектам Украины

Вооруженные силы РФ минувшей ночью ударили по украинским военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики. Об этом сообщило Минобороны.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса... и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ», - говорится в заявлении.

Как отметили в военном ведомстве, цель атаки достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Ранее на Украине заявили, что в ночь на 24 июля в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Кроме того, в Николаеве произошел пожар на складах двух предприятий, пишет RT.

