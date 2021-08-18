«Армия-2021»: Минобороны подпишет контрактов на 500 млрд рублей

Министерство обороны России планирует подписать на форуме «Армия-2021» 45 государственных контрактов на 500 миллиардов рублей, сообщил «Красной звезде» глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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По его словам, министерство заключит контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран­14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, а также спецтехники для Сухопутных войск, танков Т­90М и на модернизацию танков Т-90.

В этот раз на специализированном мероприятии ожидаются делегации из 97 стран, причем 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию представят более 1,5 тыс. предприятий.

Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, заявив, что это «монстр», который «с каждым днем становится все смертоноснее».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская АрмияСергей Шойгу
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