Новейшие разведовательные комплексы «Пенициллин» получила российская армия

В Вооруженные силы России поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ. С его помощью можно осуществлять поиск огневых позиций орудий, минометов, РСЗО и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

«Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия.