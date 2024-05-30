Армейская авиация ВКС России сорвала ротацию ВСУ в зоне группировки «Север»

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ помешала ротации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, разведывательно-ударный вертолет Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35м и многоцелевой Ми-8 поразили подразделения противника и успешно сорвали их ротацию. Российские военные нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8.

В Минобороны сообщили, что затем экипажи вертолетов осуществили противоракетный маневр, применив бортовой комплекс обороны, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее российские авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в 118 районах зоны специальной военной операции, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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