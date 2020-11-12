Американское издание назвало «наводящее ужас» российское оружие

Вооружение российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которое ранее показало Минобороны России на фотографиях, «наводит ужас», написало американское издание The Drive.

На одной из фотографий виден Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ. На другом снимке перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102. На третьей фотографии запечатлен Ту-22М3, перед которым выложены бомбы, в том числе - ФАБ-3000.

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Как говорится в статье, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой не представлялось возможности до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.

По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара.

Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.

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