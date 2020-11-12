Американское издание назвало «наводящее ужас» российское оружие

Как говорится в статье, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой не представлялось возможности до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.

По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара.

Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.

