Американское издание назвало «наводящее ужас» российское оружие
Вооружение российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которое ранее показало Минобороны России на фотографиях, «наводит ужас», написало американское издание The Drive.
На одной из фотографий виден Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ. На другом снимке перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102. На третьей фотографии запечатлен Ту-22М3, перед которым выложены бомбы, в том числе - ФАБ-3000.
Как говорится в статье, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой не представлялось возможности до сих пор.
Ранее президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.
По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара.
Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.
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