Американский самолет-разведчик приблизился к российской границе
Американский самолет разведки Е-8C на 35 км приблизился к российской границе. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что воздушное судно обнаружили над Черным морем во вторник, его полет продолжался с 14:15 до 19:28. На протяжении полета самолет сопровождали радиолокационные средства ВКС РФ, отмечает RT.
Ранее в Черное море вошли американский эсминец Porter и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Отмечалось, что корабли проведут ряд совместных операций с партнерами и союзниками по НАТО, напоминает Ura.ru. Также в Черноморском регионе находится американский танкер John Lenthall.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- СМИ: Задержанный в Крыму за шпионаж в пользу СБУ - бывший мэр Симеиза
- Полпред в УрФО Якушев: Система QR-кодов — это надолго
- Россиянина задержали в Польше за помощь нелегальным мигрантам
- Пензанская область готова ввести обязательную вакцинацию пожилых
- Мурашко заявил о завершении исследований вакцины от COVID-19 для подростков
- Суд отклонил все иски КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму
- Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Хаяси
- Клишас: Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права
- Сотрудников МВД премируют за работу на митингах
- Американский самолет-разведчик приблизился к российской границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru