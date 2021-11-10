Американский самолет-разведчик приблизился к российской границе

«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что воздушное судно обнаружили над Черным морем во вторник, его полет продолжался с 14:15 до 19:28. На протяжении полета самолет сопровождали радиолокационные средства ВКС РФ, отмечает RT.

Ранее в Черное море вошли американский эсминец Porter и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Отмечалось, что корабли проведут ряд совместных операций с партнерами и союзниками по НАТО, напоминает Ura.ru. Также в Черноморском регионе находится американский танкер John Lenthall.

