Американский самолет-разведчик приблизился к российской границе

Американский самолет разведки Е-8C на 35 км приблизился к российской границе. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

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«Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что воздушное судно обнаружили над Черным морем во вторник, его полет продолжался с 14:15 до 19:28. На протяжении полета самолет сопровождали радиолокационные средства ВКС РФ, отмечает RT.

Ранее в Черное море вошли американский эсминец Porter и штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Отмечалось, что корабли проведут ряд совместных операций с партнерами и союзниками по НАТО, напоминает Ura.ru. Также в Черноморском регионе находится американский танкер John Lenthall.

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ФОТО: flickr/stefano benedetto
ТЕГИ:ГраницаСамолетыВВС США
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