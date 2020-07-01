Американский самолет перехватили над Черным морем российские истребители

Российские истребители Су-27 провели операцию по перехвату самолета-разведчика ВВС США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что в небо были подняты истребители морской авиации Черноморского флота РФ.

«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», - сказано в официальном заявлении.

Ранее НСН сообщала о перехвате над Черным морем двух военных самолетов США российскими Су-27 в понедельник, 28 июня.

В последние недели активность американской авиации у российских границ заметно возросла. 15 июня российские истребители сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем, 19 июня сообщалось, что B-52H пролетели над Охотским морем. Как пишет «Газета.ру», 26 июня Су-30 «выпроводил» американских разведчиков в районе Чёрного моря.

