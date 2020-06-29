Российские Су-27 перехватили самолёты-разведчики США над Чёрным морем

Два дежурных истребителя Су-27 поднимались в воздух на перехват самолётов разведчиков США над Чёрным морем, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной России. Силы ПВО засекли в небе патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США, а также стратегический самолет-разведчик RC-135 американских ВВС, передаёт РИА Новости.

Российские истребители встретили американцев над нейтральными водами, нарушения границы не произошло.

В последние недели активность американской авиации у российских границ заметно возросла. 15 июня российские истребители сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем, 19 июня сообщалось, что B-52H пролетели над Охотским морем. Как пишет «Газета.ру», 26 июня Су-30 «выпроводил» американских разведчиков в районе Чёрного моря.

