Американский офицер потребовал от Белого дома объяснить отправку войск в Европу

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал объяснений, почему НАТО во главе с США продолжает размещать войска рядом с Украиной.

По его словам, США разместили сто тысяч солдат на территории восточной Европы, заявляя об отсутствии планов отправлять американские войска на Украину.

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Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». Об этом 28 октября написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Он призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина на Валдайском форуме и ответить на него. По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАБелый Дом
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