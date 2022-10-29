Американский офицер потребовал от Белого дома объяснить отправку войск в Европу

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал объяснений, почему НАТО во главе с США продолжает размещать войска рядом с Украиной.

По его словам, США разместили сто тысяч солдат на территории восточной Европы, заявляя об отсутствии планов отправлять американские войска на Украину.