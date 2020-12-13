Американский генерал заявил о сохранении Россией статуса великой державы
Россия сумела сохранить статус великой державы благодаря высокому профессионализму своих вооруженных сил и их возможностям решать поставленные задачи. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в интервью газете The Wall Street Journal 13 декабря.
«Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», - заявил американский генерал.
Несмотря на высокую оценку профессионализма военных и потенциала воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии американский военачальник считает, что Россия переживает упадок. По мнению Милли, это следствие событий 1990-х годов в стране и падения Берлинской стены. Генерал считает, что эти факторы негативно отразились на чувстве национальной гордости россиян, пишет ТАСС.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением о том, что Соединённые Штаты Америки готовы развернуть гиперзвуковые ракеты на территории Европы с целью «сдерживания России».
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