Американский эсминец вошел в территориальные воды Китая

Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды Китая неподалеку от островов Наньша. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

«8 сентября американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошёл в воды вблизи рифа Мисчиф островов Наньша (архипелаг Спратли)», — цитирует заявление ТАСС.

Морские и воздушные силы НОАК вели наблюдение за кораблем, сопровождали судно, а также предупредили его о необходимости покинуть акваторию, сообщает RT.

Как отметили в китайском Минобороны, действия США «являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая».

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ФОТО: Википедия
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