Американские ВМС перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в Оманском заливе 6 января, судно следовало по маршруту, который «исторически использовался для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене».

«Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами», - заключил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье у контрабандистов изъяли золота на 178 млн рублей, сообщает RT.

