Американские ВМС перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

Рыболовецкое судно, которое контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47 по маршруту из Ирана в Йемен, было перехвачено американскими военными моряками, сообщает пресс-служба Центрального командования ВМС США.

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В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в Оманском заливе 6 января, судно следовало по маршруту, который «исторически использовался для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене».

«Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами», - заключил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье у контрабандистов изъяли золота на 178 млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:АвтоматКонтрабандаВМС США
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