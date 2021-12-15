Американские эксперты отвели Украине трое суток в войне с Россией
Российские войска выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток в случае войны с Украиной. Об этом пишут экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала The National Interest.
Эксперты отмечают, что на участке в тысячу километров на дуге с севера на юг может разместиться до 200 тысяч российских военных. При этом в составе общей силы может насчитываться до 100 батарей реактивной артиллерии, также российская сторона может использовать ракетные комплексы «Искандер», беспилотники, самолеты и новые барражирующие боеприпасы, пишет «Свободная пресса».
По мнению специалистов, российские войска будут на всех уровнях защищены от воздушных и ракетных атак посредством интегрированной противовоздушной обороны из систем С-400 и С-500. В связи с этим авиация Украины или НАТО может оказаться уязвимой для обнаружения и уничтожения.
Биби и Макгрегор отмечают, что при военном конфликте на Украине США вряд ли смогут «противостоять на поле боя».
«Хотя мы вполне могли бы использовать на Украине передовые боевые самолеты, они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению», — подчеркивают эксперты.
Специалисты заключили, что способность армии Украины противостоять России при таком сценарии «весьма сомнительна», и сухопутные войска РФ могут достичь «своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов».
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