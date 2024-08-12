Алиханов: В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения

Тысячи образцов вооружения и техники применяются в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Армия-2024», сообщает РИА Новости.

«Всего... применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска», — заявил глава Минпромторга.

Как отметил Алиханов, наращивания достигают в том числе благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, росту производительности труда.

Ранее министр сообщил, что предприятия ОПК, которые не справляются с поставленными задачами, привлекут внимание российского руководства и в дальнейшем могут сменить собственника.

