Алиханов: В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения
Тысячи образцов вооружения и техники применяются в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Армия-2024», сообщает РИА Новости.
«Всего... применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска», — заявил глава Минпромторга.
Как отметил Алиханов, наращивания достигают в том числе благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, росту производительности труда.
Ранее министр сообщил, что предприятия ОПК, которые не справляются с поставленными задачами, привлекут внимание российского руководства и в дальнейшем могут сменить собственника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru