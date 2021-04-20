Алиев рассказал об ответе РФ на вопрос об «Искандерах» в Карабахе

Как отметил Алиев, Минобороны РФ ответило на письмо, направленное азербайджанским военным ведомством.

«В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты "Искандер-М"», — передает ТАСС слова главы государства.

Алиев подчеркнул, что у Армении могли быть лишь ракеты «Искандер-Э» с меньшей дальностью действия. По мнению азербайджанского лидера, армянская сторона либо получила от РФ, либо незаконно вывезла ракетные системы «Искандер-М».

Президент выразил надежду, что в этот вопрос «будет внесена ясность» и он не отразится на стратегическом партнерстве России и Азербайджана.

Агентство Азербайджана по разминированию (АНАМА) 2 апреля продемонстрировало обломки «Искандеров», утверждая при этом, что ракеты использовались Арменией осенью 2020 года во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти ракетные комплексы не применялись в ходе конфликта в Карабахе, подчеркнув, что Кремль «не располагает информацией» о происхождении обнаруженных Азербайджаном обломков.

