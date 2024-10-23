Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
Ноябрь станет решающим месяцем в специальной военной операции, считает заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По словам генерал-майора, российская армия продвигается на всех направлениях фронта, при этом оборона Украины «трещит по швам».
«Ноябрь будет одним из самых... результативных месяцев... Мы увидим результат очень серьезный», — указал Алаудинов.
Как отметил командир «Ахмата», последний месяц осени «поставит основную печать» в завершении СВО.
Ранее Алаудинов рассказал, что в Курской области сдаются в плен элитные подразделения ВСУ, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Такси в Москве станет дороже с 25 октября
- Пульмонолог Вавилова: Вейпы могут вызывать «попкорновую» болезнь легких
- Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
- НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения у границ России
- Ушаков: Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на саммите БРИКС
- Россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями года Шамана и Гагарину
- ВСУ выпустили около 30 БПЛА по Белгородской области за сутки
- Брифинг Захаровой перенесли из-за массовой DDoS-атаки на платформы МИД
- Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
- Один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru