Ноябрь станет решающим месяцем в специальной военной операции, считает заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам генерал-майора, российская армия продвигается на всех направлениях фронта, при этом оборона Украины «трещит по швам».

«Ноябрь будет одним из самых... результативных месяцев... Мы увидим результат очень серьезный», — указал Алаудинов.

Как отметил командир «Ахмата», последний месяц осени «поставит основную печать» в завершении СВО.

Ранее Алаудинов рассказал, что в Курской области сдаются в плен элитные подразделения ВСУ, напоминает RT.

