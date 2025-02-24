Алаудинов: Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» умер из-за недосыпа

Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным «Шустрый» умер при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

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По его словам, Батукаев «выполнял приказы без сна», а его батальон демонстрировал «самые серьёзные результаты» по числу уничтоженных и взятых в плен солдат противника.

«Вот и в этот раз он трое суток подряд без сна пытался выполнять боевую задачу», - рассказал Алаудинов, отметив, что Батукаев ушёл из жизни «на рабочем месте» из-за кровоизлияния в мозг.

Ранее Алаудинов заявил, что несколько дней находился в госпитале из-за болезни, но уже выписался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зелимхана Батукаева
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