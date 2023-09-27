Адмирал Соколов: ЧФ России успешно выполняет все поставленные задачи
Черноморский флот России уверенно и успешно выполняет поставленные командованием задачи. Об этом заявил командующий флотом адмирал Виктор Соколов в эфире телеканала «Звезда».
«Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — поделился адмирал.
Как отметил Соколов, указом президента Владимира Путина 810-я бригада морской пехоты ЧФ была удостоена ордена Ушакова и стала «наверное, первым в истории Военно-морского флота» соединением морской пехоты, получившим эту награду.
Накануне адмирал Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны на фоне фейков о якобы его гибели после ракетного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе, пишет RT.
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