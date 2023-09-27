Адмирал Соколов: ЧФ России успешно выполняет все поставленные задачи

«Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — поделился адмирал.

Как отметил Соколов, указом президента Владимира Путина 810-я бригада морской пехоты ЧФ была удостоена ордена Ушакова и стала «наверное, первым в истории Военно-морского флота» соединением морской пехоты, получившим эту награду.

Накануне адмирал Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны на фоне фейков о якобы его гибели после ракетного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе, пишет RT.

