Адмирал рассказал, зачем Путину понадобились филиалы Нахимовского училища во флотах

«Программа одна. В Советском Союзе было одно Нахимовское училище для подростков, школьников. И было много военно-морских училищ. Они располагались в основном в Питере, Севастополе, Владивостоке, были даже в Баку. Наверное, надо как-то молодёжь не только заинтересовывать, но и давать ей завтрашний день. Сегодня её воспитывать, приучать к порядку, дисциплине, а завтра пополнять ей училища и, наверное, военно-морской флот. Который должен расти. Мы же должны иметь авианосный флот. Я думаю, что здесь надо воспользоваться этим вопросом для воспитания подрастающего поколения», — заключил Комоедов.

Добавим, говоря о создании филиалов училища при флотах России, президент провёл параллель со службой в армии. Ещё несколько лет назад молодые люди не горели желанием служить, а сейчас, по его словам, «во все военные училища очередь стоит».

Ранее в эфире НСН Владимир Комоедов рассказал, как нужно менять систему командования флота для повышения его мощи. Он указал на слабые места отечественного флота, а также перечислил его заслуги.

