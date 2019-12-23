Адмирал раскрыл уничтожение минного поля в Финском заливе перед погружением Путина

Опасную находку удалось обезвредить на месте с помощью роботизированной подводной техники. «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — цитирует адмирала газета «Красная звезда».

Поездку на Гогланд с последующим погружением в батискафе на дно Финского залива Путин совершил летом этого года, напоминает RT. Целью осмотра президента была затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Семга».



