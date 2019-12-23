Адмирал раскрыл уничтожение минного поля в Финском заливе перед погружением Путина
Перед визитом президента РФ Владимира Путина на остров Гогланд российские военные моряки обнаружили на дне Финского залива немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны, рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. Об этом пишет Ura.ru.
Опасную находку удалось обезвредить на месте с помощью роботизированной подводной техники. «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — цитирует адмирала газета «Красная звезда».
Поездку на Гогланд с последующим погружением в батискафе на дно Финского залива Путин совершил летом этого года, напоминает RT. Целью осмотра президента была затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Семга».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Адмирал раскрыл уничтожение минного поля в Финском заливе перед погружением Путина
- Названы качества идеальной новогодней ёлки
- Названы самые востребованные профессии
- Олимпийский чемпион удивился молчанию российский спортсменов из-за санкций WADA
- Названы самые закредитованные регионы России