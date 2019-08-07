Адмирал раскритиковал повышение статуса Северного флота
Бывший командующий Черноморским флотом в эфире НСН объяснил, зачем это понадобилось.
Минобороны России намерено придать Северному флоту статус отдельной военно-административной единицы. Ведомство подготовило соответствующий проект указа, который 7 августа вынесен на общественное обсуждение. Военно-административными единицами в России являются Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа. Таким образом, ведомство намерено приравнять флот по статусу к военному округу.
Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН объяснил, зачем это понадобилось.
«Он давно в такой схеме действует. Он давно самостоятельный, идет как округ. Просто теперь это будет узаконено. Северному флоту добавился весь арктический путь. Такой шмат льда и воды, что он должен решать самостоятельные задачи», - сказал он.
Однако собеседник НСН выступает против такого решения. По его мнению, нужно менять систему управления всего Военно-морского флота России.
«Это ненормально, флот получается разорванным. Единоначалие никто не отменял, и этот принцип должен соблюдаться. Все говорят, что флот развивается, получает новые корабли, подлодки, самолеты. Но он по-прежнему остается «без отца и без матери». Главнокомандующий, который просто числится, а не командует флотом, не управляет всем военно-морским флотом как видом вооруженных сил. Военно-морской флот России должен приобрести «отца», который будет его строить, готовить и отвечать за него перед народом», - пояснил адмирал.
Ранее Владимир Комоедов в эфире НСН дал оценку боеготовности российского ВМФ.
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