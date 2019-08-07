Адмирал раскритиковал повышение статуса Северного флота

Минобороны России намерено придать Северному флоту статус отдельной военно-административной единицы. Ведомство подготовило соответствующий проект указа, который 7 августа вынесен на общественное обсуждение. Военно-административными единицами в России являются Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа. Таким образом, ведомство намерено приравнять флот по статусу к военному округу.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН объяснил, зачем это понадобилось.

«Он давно в такой схеме действует. Он давно самостоятельный, идет как округ. Просто теперь это будет узаконено. Северному флоту добавился весь арктический путь. Такой шмат льда и воды, что он должен решать самостоятельные задачи», - сказал он.

Однако собеседник НСН выступает против такого решения. По его мнению, нужно менять систему управления всего Военно-морского флота России.