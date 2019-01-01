Экс-командующий Северным флотом рассказал, зачем «Адмирал Горшков» сопровождают буксиры
Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов рассказал НСН, почему фрегат «Адмирал Горшков» не ходит без сопровождения, хотя и может.
Американские СМИ увидели в проходе фрегата «Адмирал Горшков» в Карибском море индикатор проблем российского Военно-морского флота. Издание The Drive обратило внимание на сопровождающие «Адмирал Горшков» судно тылового обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». По словам журналистов, «состав отряда подчеркивает сохраняющиеся трудности, с которыми фактически сталкивается ВМФ России, по-настоящему распространяя свою силу далеко от берегов страны».
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов рассказал в эфире НСН опроверг подобные заявления, рассказав, что такое сопровождение - обычная практика для российского военного флота, который, в отличие от американского, не имеет военно-морских баз по всему миру.
«Фрегат может абсолютно самостоятельно идти. У нас есть система поисково-спасательного обеспечения дальнего похода кораблей. Спасательный буксир далеко не только для оказания помощи, он в том числе выполняет функцию снабжения, поэтому это нормальная подстраховка. А заявление о том, что “Горшков” не может идти самостоятельно, совершенно не обоснованное. Дело в том, чем поход наших кораблей отличается от походов, допустим, тех же американцев. У американцев много военно-морских баз, пунктов базирования по всему миру, а у нас таких баз нет. Те функции обеспечения, которые у них выполняют эти базы во всех морях и океанах, у нас выполняют корабли типа спасательных буксиров со снабжением. Поэтому к этому нужно подходить с другими оценками», — заявил адмирал.
Напомним, что 18 июня головной фрегат «Адмирал Горшков» начал проходить Панамский канал, ведущий из Тихого океана в Карибское море.
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