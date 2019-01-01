Экс-командующий Северным флотом рассказал, зачем «Адмирал Горшков» сопровождают буксиры

«Фрегат может абсолютно самостоятельно идти. У нас есть система поисково-спасательного обеспечения дальнего похода кораблей. Спасательный буксир далеко не только для оказания помощи, он в том числе выполняет функцию снабжения, поэтому это нормальная подстраховка. А заявление о том, что “Горшков” не может идти самостоятельно, совершенно не обоснованное. Дело в том, чем поход наших кораблей отличается от походов, допустим, тех же американцев. У американцев много военно-морских баз, пунктов базирования по всему миру, а у нас таких баз нет. Те функции обеспечения, которые у них выполняют эти базы во всех морях и океанах, у нас выполняют корабли типа спасательных буксиров со снабжением. Поэтому к этому нужно подходить с другими оценками», — заявил адмирал.

Напомним, что 18 июня головной фрегат «Адмирал Горшков» начал проходить Панамский канал, ведущий из Тихого океана в Карибское море.

