«Просто хамство!» Адмирал возмутился действиями американских моряков

«Если расстояние между судами было действительно 50 метров, то даже не знаю, как это назвать. Просто хамство! Потому что для кораблей такого водоизмещения, как большой противолодочный корабль или корабль-крейсер, сближаться на подобные расстояния в море это либо полная безграмотность управляющего маневром, либо умышленные злонамеренные действия. Воспитанные моряки любого флота таких вещей не допускают. Это очень опасный маневр, который мог привести к столкновению. Если это все соответствующим образом задокументировано, здесь и до дипломатической ноты можно дойти. Потому что уважающие себя моряки, несущие флаг серьезного государства, подобных вещей в море не должны допускать. Мы даже в советское время так не маневрировали в открытом море на нейтральных водах», - добавил он.

В свою очередь военно-морские силы США обвинили в произошедшем «Адмирал Виноградов». Представители назвали «небезопасными» действия российского военного корабля, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер, говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота.

