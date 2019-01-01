Происшествия

«Просто хамство!» Адмирал возмутился действиями американских моряков

7 июня15:30
Станислав Меркулов

Бывший командующий Северным флотом в эфире НСН прокомментировал морской инцидент с военными кораблями России и США.

Российский корабль едва не столкнулся с американским. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Отмечается, что американский крейсер внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян. Чтобы избежать столкновения, экипаж «Адмирала Виноградова» был вынужден совершить экстренное маневрирование. «На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — цитирует РИА Новости представителей российских моряков.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил НСН, что подобные инциденты могли произойти либо по безалаберности капитанов, либо в результате злонамеренного умысла.

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«Если расстояние между судами было действительно 50 метров, то даже не знаю, как это назвать. Просто хамство! Потому что для кораблей такого водоизмещения, как большой противолодочный корабль или корабль-крейсер, сближаться на подобные расстояния в море это либо полная безграмотность управляющего маневром, либо умышленные злонамеренные действия. Воспитанные моряки любого флота таких вещей не допускают. Это очень опасный маневр, который мог привести к столкновению. Если это все соответствующим образом задокументировано, здесь и до дипломатической ноты можно дойти. Потому что уважающие себя моряки, несущие флаг серьезного государства, подобных вещей в море не должны допускать. Мы даже в советское время так не маневрировали в открытом море на нейтральных водах», - добавил он.

В свою очередь военно-морские силы США обвинили в произошедшем «Адмирал Виноградов». Представители назвали «небезопасными» действия российского военного корабля, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер, говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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