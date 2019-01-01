«Просто хамство!» Адмирал возмутился действиями американских моряков
Бывший командующий Северным флотом в эфире НСН прокомментировал морской инцидент с военными кораблями России и США.
Российский корабль едва не столкнулся с американским. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Отмечается, что американский крейсер внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян. Чтобы избежать столкновения, экипаж «Адмирала Виноградова» был вынужден совершить экстренное маневрирование. «На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — цитирует РИА Новости представителей российских моряков.
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил НСН, что подобные инциденты могли произойти либо по безалаберности капитанов, либо в результате злонамеренного умысла.
«Если расстояние между судами было действительно 50 метров, то даже не знаю, как это назвать. Просто хамство! Потому что для кораблей такого водоизмещения, как большой противолодочный корабль или корабль-крейсер, сближаться на подобные расстояния в море это либо полная безграмотность управляющего маневром, либо умышленные злонамеренные действия. Воспитанные моряки любого флота таких вещей не допускают. Это очень опасный маневр, который мог привести к столкновению. Если это все соответствующим образом задокументировано, здесь и до дипломатической ноты можно дойти. Потому что уважающие себя моряки, несущие флаг серьезного государства, подобных вещей в море не должны допускать. Мы даже в советское время так не маневрировали в открытом море на нейтральных водах», - добавил он.
В свою очередь военно-морские силы США обвинили в произошедшем «Адмирал Виноградов». Представители назвали «небезопасными» действия российского военного корабля, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер, говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота.
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