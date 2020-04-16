США пожаловались на «опасный» перехват своего самолета Россией

Пресс-служба Шестого флота ВМС США пожаловалась на опасный перехват, который осуществил российский истребитель Су-35 в отношении американского самолета P-8A Poseidon.



В США отметили, что самолет находился в нейтральной зоне над Средиземным морем, когда Су-35 пролетел на высокой скорости вверх ногами в непосредственной близости от американского самолета.



В результате экипаж Р-8А сообщил о волне турбулентности после встречи с Су-35. Сам перехват продолжался на протяжении 42 минут.



Также американские военные подчеркнули, что «Посейдон» находился в воздухе в соответствии с международным правом и «не провоцировал Россию», передает РИА ФАН.

