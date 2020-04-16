США пожаловались на «опасный» перехват своего самолета Россией

Пресс-служба Шестого флота ВМС США пожаловалась на опасный перехват, который осуществил российский истребитель Су-35 в отношении американского самолета P-8A Poseidon.

В США отметили, что самолет находился в нейтральной зоне над Средиземным морем, когда Су-35 пролетел на высокой скорости вверх ногами в непосредственной близости от американского самолета.

В результате экипаж Р-8А сообщил о волне турбулентности после встречи с Су-35. Сам перехват продолжался на протяжении 42 минут.

Также американские военные подчеркнули, что «Посейдон» находился в воздухе в соответствии с международным правом и «не провоцировал Россию», передает РИА ФАН.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:Су-35США

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