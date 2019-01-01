Адмирал: Командировочные для моряков – чья-то выдумка

Моряки и офицеры трех кораблей Черноморского флота не получили суточные за командировки в Сирию. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». В связи с отказом Минобороны России в выплате суточных экипажей подали коллективный иск. Однако уточняется, что севастопольский гарнизонный суд согласился с решением ведомства. Там отметили, что поход на корабле, согласно внутреннему приказу, не является командировкой. В связи с этим суточные морякам, по мнению суда, не должны быть выплачены. Теперь члены экипажа намерены подать апелляцию в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил в беседе с НСН, что выход в море является основной обязанностью моряков, поэтому решение Минобороны России и севастопольского гарнизонного суда абсолютно оправдано.

«На командировочные они права не имеют претендовать, потому что это чья-то выдумка. Моряк, когда выходит в море, не находится

командировке. А они были в море. Это обычное состояние моряка. За это он получает соответствующие надбавки. Выход в море не является командировкой, куда бы они ни ходили. У нас даже есть поговорка: ”В море – дома, на берегу – в гостях”. Поэтому никаких командировочных морякам вообще за выходы в море никогда не платили и не платят», - сообщил он.