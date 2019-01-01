Адмирал: Командировочные для моряков – чья-то выдумка
Бывший командующий Северным флотом объяснил в эфире НСН, почему российские моряки не вправе требовать выплат суточных за работу в Сирии.
Моряки и офицеры трех кораблей Черноморского флота не получили суточные за командировки в Сирию. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». В связи с отказом Минобороны России в выплате суточных экипажей подали коллективный иск. Однако уточняется, что севастопольский гарнизонный суд согласился с решением ведомства. Там отметили, что поход на корабле, согласно внутреннему приказу, не является командировкой. В связи с этим суточные морякам, по мнению суда, не должны быть выплачены. Теперь члены экипажа намерены подать апелляцию в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил в беседе с НСН, что выход в море является основной обязанностью моряков, поэтому решение Минобороны России и севастопольского гарнизонного суда абсолютно оправдано.
«На командировочные они права не имеют претендовать, потому что это чья-то выдумка. Моряк, когда выходит в море, не находится
командировке. А они были в море. Это обычное состояние моряка. За это он получает соответствующие надбавки. Выход в море не является командировкой, куда бы они ни ходили. У нас даже есть поговорка: ”В море – дома, на берегу – в гостях”. Поэтому никаких командировочных морякам вообще за выходы в море никогда не платили и не платят», - сообщил он.
Попов также пояснил, что подобным образом выплачивается и жалование летчиков, но уточнил, что в отличие от них моряки, по сути, живут на корабле. Именно этот фактор не дает им веских причин претендовать на получение суточных за командировки в Сирию.
«Я глубоко убежден и считаю абсолютно справедливыми отказы, потому что это кто-то мутит воду. Там же в экипажах народ тоже разный. Летчики за полеты тоже командировочные не получают. Суточные они получают, потому что живут на берегу. Летчик вылетел, полетал, садится на аэродром и живет там. А моряк живет на корабле. Я всегда за то, чтобы платили больше. Но моряк, выходящий в море, получает дополнительные выплаты. В советское время это называлось “морские”. Причем они тоже были разные: если находишься в ближней зоне, в своих полигонах, то 1% платили, а если ты уходишь в дальнюю зону, боевую службу – выше процент», - заключил адмирал.
Ранее бывший командующий Северным флотом (1999–2001 года) адмирал Вячеслав Попов заявил НСН, что сопровождение российский военных кораблей, которое официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «бессмысленными эскорт-услугами», для НАТО стало отличным поводом для тренировок.
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