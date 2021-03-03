Врачи сообщили, что несварение желудка является признаком смертельного заболевания

Несварение желудка может говорить о смертельно опасном заболевании, пишет Express со ссылкой на исследования британских ученых.

Речь идет о раке поджелудочной железы. Страдающие от данного вида онкологии испытывают чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту. Также ощущается общий дискомфорт в области живота. Неприятные симптомы усиливаются после употребления пищи.

Больные жалуются на тошноту, потерю аппетита, диарею, либо запор. Врачи советуют обратиться к медикам и начать лечение.

Некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание, потому их часто игнорируют. В их числе – трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких. Кроме того, охриплость указывает на рак гортани.

