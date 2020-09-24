Врачи дали рецепт борьбы с синдромом «беспокойных ног»

Людям, страдающим от так называемого «синдрома беспокойных ног» перед сном или по ночам, следует сохранять активность в течение дня, делать растяжку, а в некоторых случаях – поменять рацион питания. Об этом заявила доктор медицинских наук, невролог из NYU Langone Health Кристин Шталь, сообщает журнал «Профиль».

Синдром беспокойных ног, известный как болезнь Уиллиса-Экбома, характеризуется дискомфортными ощущениями в ногах и сильным желанием пошевелить ими. Они чаще всего возникают ночью, мешая заснуть или вернуться ко сну после пробуждения из-за движения ног во сне.

Шталь отметила, что такой синдром может быть как наследственным, так и вызванным дефицитом железа в организме, почечной недостаточностью или беременностью.

Чтобы облегчить симптомы в случае дефицита железа, врачи рекомендуют включить в рацион продукты с его содержанием. Кроме того, в расслаблении мышц помогут магний и фолиевая кислота. Эти компоненты есть в шпинате, спарже, цельном зерне, красном мясе, устрицах, лососе, яйцах, тофу и бобовых.

В остальных случаях врачи советуют сохранять активность в течение дня, поскольку симптомы СБН проявляются после периодов бездействия, а также делать растяжку – особенно квадрицепсов, икр и подколенных сухожилий. Это снимет излишнее напряжение в ногах.

