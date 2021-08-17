Врач сравнила полезные свойства красного и белого вина

Красное вино более полезное, чем белое из-за содержащегося в нем ресвератрола, но белое вино содержит, например, полезные эфирные масла, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

По ее словам, белое вино содержит эфирные масла, водорастворимые витамины и микроэлементы. Напиток улучшает пищеварение и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом красное вино еще более полезно, так как содержит ресвератрол – антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения, а также защищает клетки от ракового перерождения, снижает давление, улучшает иммунитет. Более того, напиток полезен для женского здоровья.

При этом врач напомнила, что норма употребления вина составляет на более одного бокала в день.

Ранее национальный союз защиты прав потребителей заявил, что в январе - июле 2021 года объём розничных продаж шампанских и игристых вин в России составил 9 млн дал.

