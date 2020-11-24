Врач-сомнолог рассказала о правильном сигнале будильника

Врач-сомнолог Елена Царёва заявила, что неверно выбранный звук будильника может серьёзно испортить не только настроение, но и самочувствие, сообщает «Радио 1».

По словам медика, неправильный сигнал будильника способен спровоцировать выброс гормона стресса - кортизола. Поэтому звук должен быть приятным, довольно громким и бодрящим. «Лучше что-нибудь ритмичное, чтобы «включаться», при этом что-нибудь оптимистичное, в мажоре», - уточнила Царёва.

Врач считает, что сигнал будильника нужно выбирать исходя из своего состояния. Депрессивным людям стоит выбрать бодрящий, весёлый, энергичный звук, а для людей с повышенной тревожностью подойдут более спокойные сигналы. «Пение птиц, шум водопада и прочие звуки природы лучше использовать перед засыпанием, так как они больше настраивают на расслабление», - пояснила сомнолог.

Также Царёва заявила о необходимости соблюдение режима сна, что поможет организму правильно настроиться и избавит от бессонницы. При этом вставать нужно в одно и то же время, как в будние дни, так и в выходные.

