Врач рассказалах о частых травмах в новогодние праздники

Жители России попадают в больницы из-за травм, связанных с пиротехников. Еще одна распространенная причина – переломы и ушибы во время алкогольного опьянения. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин.

Он порекомендовал во время использования пиротехники действовать четко по инструкции и использовать только сертифицированные изделия. Пиротехника может разлететься в разные стороны или нанести ожоги глаз, а также привести к другим травмам, пояснил Катулин.

Говоря об алкоголе, травматолог призвал вести себя «аккуратно и достойно»: не залезать под карнизы, на балкон и подоконники и не взбираться на большую высоту.

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