Врач рассказалах о частых травмах в новогодние праздники
Жители России попадают в больницы из-за травм, связанных с пиротехников. Еще одна распространенная причина – переломы и ушибы во время алкогольного опьянения. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин.
Он порекомендовал во время использования пиротехники действовать четко по инструкции и использовать только сертифицированные изделия. Пиротехника может разлететься в разные стороны или нанести ожоги глаз, а также привести к другим травмам, пояснил Катулин.
Говоря об алкоголе, травматолог призвал вести себя «аккуратно и достойно»: не залезать под карнизы, на балкон и подоконники и не взбираться на большую высоту.
Ранее врачи Николай Косенков и Людмила Лапа рассказали RT, какие лекарства нужно подготовить перед празднованием Нового года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- Врач рассказалах о частых травмах в новогодние праздники
- Без света остались более 20 тыс. человек в Иркутской области
- Сноуден, Мэннинг и Ассанж стали кандидатами на Нобелевскую премию
- Байден: Трамп не выполняет работу президента
- Синоптики ожидают погодные аномалии в нескольких регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru