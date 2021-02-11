Врач рассказала об опасности беспроводных наушников

Частое и длительное использование внутриушных беспроводных наушников может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

По её словам, недолгое использование таких наушников с невысокой громкостью безвредно, но молодые люди часто ходят в них весь день.

«Идёт перераздражение рецепторов, слухового нерва, и это может приводить к снижению слуха. Кроме того, перекрытие ушного прохода может привести к формированию серных пробок», - рассказала врач в эфире «Радио 1».

Мальченко посоветовала использовать внутриушные наушники не больше двух часов в день, причем по 30 минут с перерывами и на минимальной громкости. После каждого использования их нужно обрабатывать хлоргексидином или спиртосодержащими растворами, чтобы не занести в ухо инфекцию, добавила она.

