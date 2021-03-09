Врач рассказал, сколько блинов можно есть в Масленицу

Один блин в день в период Масленицы не повредит практическим никому, рассказала телеканалу «МИР24» эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова.

Она отметила, что все зависит от массы тела. При нормальной массе можно съесть до трех блинов в день, при избыточном весе – один. Людям с сахарным диабетом второго типа или с глютеновой непереносимостью блины есть не стоит.

При этом готовить блины лучше из рисовой или миндальной муки, также в тесто можно добавить пшеничные или овсяные отруби, что замедлит всасывание сахара в кровь, добавила врач.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДиетаВрач-диетологДиетологМасленица
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