Врач рассказал, как войти в рабочий ритм после каникул

После новогодних каникул часто сбивается режим сна, рассказал президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов.



Это обусловлено тем, что мы часто поздно ложимся и поздно встаем. Чтобы войти в рабочий график сна и бодрствования, он рекомендует не спать днем, меньше есть на ночь и пить больше воды. Также специалист рекомендовал принимать мелатонин.

Если уснуть не получается, то лучше не лежать. А вообще перед сном не стоит перегружать голову информацией, пить кофеиносодержащие напитки, а вместо этого лучше заняться спортом, передает «Радио1».

