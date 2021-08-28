Врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по лицу

Хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал, как по лицу человека распознать проблемы со здоровьем.

По словам медика, почти все заболевания оставляет свой характерный след на лице больного. Так, ассиметричное лицо может быть одним из первых сигналов, предупреждающих об инсульте. Сухая и трескающаяся кожа лица говорит об обезвоживании организма, а также может свидетельствовать о проблемах с работой потовых желез. Кроме того, появление растительности на лице у женщин в районе челюстей, подбородка и верхней губы может быть признаком синдрома поликистоза яичников.

Также Карасев объяснил, что многое о здоровье человека можно узнать по его глазам.

«Красные прожилки в склерах — сигнал нервного истощения, хронической усталости. А желтизна склер говорит о больной печени. Если участок вокруг глаз имеет бледно-розовую окраску, возможны заболевания мочевого пузыря, предстательной железы. Мешки, темные круги под глазами могут означать больные почки или мочевой пузырь», — рассказал врач.

По словам Карасева, большое значение имеет цвет кожных покровов. Бледная кожа может быть признаком анемии, желтая — проблем с печенью, а синий оттенок губ свидетельствует о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, медик посоветовал обратить внимание на высыпания на лице. Их появление на лбу может говорить о проблемах тонкого, на верхней губе и щеках — толстого кишечника. Высыпания на висках — повод проверить желчный пузырь, на подбородке — необходима консультация гинеколога.

