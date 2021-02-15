Врач раскрыл опасность сухих губ

Врач-дерматолог предупредила о проблемах для здоровья в случае сухости кожи губ. Это на такая безобидная проблема, которая встречается довольно часто. В результате потери естественного увлажнения на губах образуются микротрещины которые становятся воротами, через которые в организм могут проникать разнообразные инфекции или вирусы.

Об особенностях появлении хейлита (растрескивания губ) в эфире «Радио 1» рассказала Зоя Константинова. По её словам, постой контактный хейлит может проявиться в результате частого облизывания губ. Дерматолог советует применять увлажняющие бальзамы или жирный крем для кожи губ, особенно в холодное время года.

Кроме того, образование хейлита обычно сопровождает аллергические заболевания кожи, например, атопический дерматит. Также сухость губ может возникнуть в случае лечения угревой болезни лекарственными методами.

Чаще всего хейлиту подвержены дети, которые бесконтрольно облизывают губы. Для купирования проблемы потребуется до трёх дней регулярного применения обычного бальзама для губ. В сложных случаях может быть назначено медикаментозное лечение.

