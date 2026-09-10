Врач раскрыл, как человеку продлить жизнь до 150 лет
Чекап, генетический паспорт, регулярный уход — эти инструменты профилактики становятся всё доступнее, а в будущем они способны продлить человеческую жизнь, сказал в пресс-центре НСН Михаил Агами.
Главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил в пресс-центре НСН, что ключ к продлению жизни — в ранней диагностике и формировании культуры заботы о здоровье.
«Продление жизни — это профилактическая история. Я уверен, что чем раньше люди начнут осознавать необходимость заранее проходить чекап, делать генетический паспорт по слюне и так далее, тем лучше. Начинать надо с детей. Чем активнее будет развиваться культура ухода за здоровьем, тем быстрее мы достигнем результата. Неважно, произойдёт это через пять лет или через пятнадцать — главное, чтобы результат был», — сказал он.
Современная медицина всё чаще делает акцент не на устранении уже проявившихся болезней, а на том, чтобы не допустить их развития. Благодаря новым диагностическим технологиям, изучению микробиома и генетическому тестированию врачи могут оценивать состояние здоровья человека задолго до того, как появятся первые признаки заболевания. С помощью анализа ДНК удаётся выявить склонность к разным патологиям — в том числе к наследственным, сердечно‑сосудистым и онкологическим болезням.
Ранее Агами объяснил в пресс-центре НСН, почему генетический анализ — не просто ещё один тест, а принципиально новый подход, который меняет правила игры и позволяет действовать на опережение.
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