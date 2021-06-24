Врач предупредила о риске кишечных инфекций в жару

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» напомнила о риске кишечных инфекций в жаркую погоду.

По ее словам, особенно быстро портятся молочные и мясные продукты, поэтому хранить их нужно только в холодильнике. Также стоит обратить внимание и на супы и каши – пища, которая прошла термическую обработку, также быстро портится в жаркую погоду. В жару свежие овощи хранятся дольше приготовленных.

Врач отметила, что при отравлении несвежим продуктом необходимо пить много воды и принять активированный уголь, при ухудшении самочувствия обязательно вызвать врача.

Ранее москвичей предупредили о новом температурном рекорде. 24 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов, а прошлый рекорд 1948 года составил 33,5 градуса.

