Врач предупредила о риске кишечных инфекций в жару
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» напомнила о риске кишечных инфекций в жаркую погоду.
По ее словам, особенно быстро портятся молочные и мясные продукты, поэтому хранить их нужно только в холодильнике. Также стоит обратить внимание и на супы и каши – пища, которая прошла термическую обработку, также быстро портится в жаркую погоду. В жару свежие овощи хранятся дольше приготовленных.
Врач отметила, что при отравлении несвежим продуктом необходимо пить много воды и принять активированный уголь, при ухудшении самочувствия обязательно вызвать врача.
Ранее москвичей предупредили о новом температурном рекорде. 24 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов, а прошлый рекорд 1948 года составил 33,5 градуса.
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