Врач предостерегла от «злоупотребления» антисептиками
Антисептики следует использовать лишь тогда, когда нет возможности вымыть руки водой с мылом: их частое использование может привести к обратному эффекту, заявила врач-терапевт Алла Демидова.
По словам специалиста, вирусы и микроорганизмы убивают лишь антисептики с содержанием спирта свыше 60%. Однако постоянное использование таких антисептиков сушит кожу рук. В итоге на ней образуются микротрещины, являющиеся «входными воротами» для инфекции.
Демидова также напомнила о том, как правильно мыть руки мылом — на это должно уходить не менее 20 секунд.
«Но просто посчитать до 20 – этого будет мало. Поэтому считать надо до 50-60. При этом мыть надо каждый палец», - сказала она «Радио 1».
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