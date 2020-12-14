Врач предостерегла от «злоупотребления» антисептиками

Антисептики следует использовать лишь тогда, когда нет возможности вымыть руки водой с мылом: их частое использование может привести к обратному эффекту, заявила врач-терапевт Алла Демидова.

По словам специалиста, вирусы и микроорганизмы убивают лишь антисептики с содержанием спирта свыше 60%. Однако постоянное использование таких антисептиков сушит кожу рук. В итоге на ней образуются микротрещины, являющиеся «входными воротами» для инфекции.

Демидова также напомнила о том, как правильно мыть руки мылом — на это должно уходить не менее 20 секунд.

«Но просто посчитать до 20 – этого будет мало. Поэтому считать надо до 50-60. При этом мыть надо каждый палец», - сказала она «Радио 1».

