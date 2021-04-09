Врач посоветовал лекарства для «скорой помощи» при резкой смены погоды
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо иметь в ближайшем доступе лекарства для нормализации самочувствия на случай резкого перепада атмосферного давления или температуры воздуха. Такой совет дала врач-терапевт, кардиолог Дарья Волкова. Она констатирует, что именно имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, нередко бывают метеозависимыми.
Речь идёт о гипертониках, людях с ишемической болезнью сердца, с перенесёнными инсультами или инфарктами, страдающих аритмией. Они чаще реагируют на перепады температуры и давления. Всем им в обязательном порядке необходимо следить за своим давлением и пульсом, подчеркнула Волкова в эфире «Радио 1».
У таких людей должны быть под рукой препараты «скорой помощи» - помимо сердечных, электролитного обмена, например, «Панангин», и для снижения давления, например, «Каптоприл». При этом врач призвала всё же не принимать их без назначения лечащего врача.
Эксперт посоветовала в непростые для сердца и сосудов дни постараться уменьшить потребление соли, а также пить больше чистой воды.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Россия выступила против неформальной встречи Совбеза ООН по Мьянме
- Подключить все школы РФ к интернету до конца года обещают в правительстве
- СЖР просит генпрокурора проверить законность задержания главреда «Голоса» Хорошилова
- СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса
- Зеленский заявил о необходимости перемирия на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru