Врач-онколог заявил о десятикратном увеличении заболеваемости раком кожи
В последние годы фиксируется увеличение количества онкологических заболеваний кожи, рассказал врач-онколог Артур Бохян.
«Десятикратное увеличение заболеваемости раком кожи в течение последних 15-20 лет», - констатировал медик.
По его словам, классическими проявлениями злокачественного образования кожи являются плоскоклеточный и базальто-клеточный рак. Что касается меланомы, то на нее приходится около 2% случаев, уточнил эксперт.
«Но, как онкологи любили в свое время говорить, это царица рака, потому что была тупиковая достаточно долгие годы ситуация, когда не было никаких реальных препаратов и методов лечения, кроме хирургического», - цитирует Бохяна ОТР.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении одногодичной летальности пациентов с онкологическими заболеваниями на 17,5%, передает «Радиоточка НСН».
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