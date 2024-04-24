Врач-онколог заявил о десятикратном увеличении заболеваемости раком кожи

«Десятикратное увеличение заболеваемости раком кожи в течение последних 15-20 лет», - констатировал медик.

По его словам, классическими проявлениями злокачественного образования кожи являются плоскоклеточный и базальто-клеточный рак. Что касается меланомы, то на нее приходится около 2% случаев, уточнил эксперт.

«Но, как онкологи любили в свое время говорить, это царица рака, потому что была тупиковая достаточно долгие годы ситуация, когда не было никаких реальных препаратов и методов лечения, кроме хирургического», - цитирует Бохяна ОТР.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении одногодичной летальности пациентов с онкологическими заболеваниями на 17,5%, передает «Радиоточка НСН».

