Врач объяснила «цветение» новорожденных гормональным кризом

Эксперт отметила, что внешне «цветение» напоминает угревую сыпь. С этой проблемой в первые недели жизни сталкивается почти каждый третий ребенок, уточнила медик.

«Это прямое следствие гормонального криза у новорожденных. Дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов, которые в последний месяц беременности активно накапливаются в крови матери», - цитирует Маркову «Газета.Ru».

Также в первые недели жизни у ребенка часто проявляется эритрема. Она может возникать в результате контакта кожи младенца с ранее незнакомыми ребенку внешними факторами, объяснила педиатр.

ЛДПР ранее подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, передает «Радиоточка НСН».

