Врач объяснила «цветение» новорожденных гормональным кризом
Неонатальный пустулез («цветение») у новорожденных связан с адаптацией кожного покрова, заявила педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.
Эксперт отметила, что внешне «цветение» напоминает угревую сыпь. С этой проблемой в первые недели жизни сталкивается почти каждый третий ребенок, уточнила медик.
«Это прямое следствие гормонального криза у новорожденных. Дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов, которые в последний месяц беременности активно накапливаются в крови матери», - цитирует Маркову «Газета.Ru».
Также в первые недели жизни у ребенка часто проявляется эритрема. Она может возникать в результате контакта кожи младенца с ранее незнакомыми ребенку внешними факторами, объяснила педиатр.
ЛДПР ранее подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач объяснила «цветение» новорожденных гормональным кризом
- Разбирательство по делу Трампа о штурме Капитолия назначили на март 2024 года
- Астроном объяснил аномальную температуру грунта на Луне составом реголита
- Экс-вторая ракетка мира оценила шансы Даниила Медведева на US Open
- The Killers остановили мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии
- Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
- Фильм «Барби» стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros
- Система денежных переводов Kwikpay зарегистрирована в России
- Верещук: С подконтрольной Киеву части Запорожской области эвакуируют 54 ребенка
- СМИ: В Киеве полковник СБУ покончил с собой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru