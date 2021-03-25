Врач назвал срок хранения антисептика

Стало известно, как долго могут храниться дезинфицирующие средства и при каких условиях они теряют свою эффективность, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова.

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По его словам, сроки годности прописываются либо с даты изготовления, либо с момента вскрытия упаковки. Пока срок годности не истек, производитель гарантирует качество продукта. Однако, как отмечает эксперт, антисептик не теряет все свои свойства сразу после окончания этого периода. По словам Крючкова, дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта могут храниться несколько месяцев после истечения срока годности.

Врач напомнил, что если вещество хранится в неплотно закрытой емкости, оно теряет эффективность и перестает соответствовать требованиям, предъявляемым к дезинфицирующим средствам.

Антисептики следует использовать лишь тогда, когда нет возможности вымыть руки водой с мылом: их частое использование может привести к обратному эффекту, заявила врач-терапевт Алла Демидова.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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