Врач назвал идеальную температуру для борьбы с вирусами
Повышение температуры тела во время болезни свидетельствует о хорошей работе иммунной системы, эффективнее всего организм борется с вирусом при температуре до 38,5 градуса. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.
Медик объяснил, что работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются момент активации клеток иммунной системы
«Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией», — рассказал Болибок.
По словам иммунолога, идеальная для борьбы с вирусами температура — от 37 до 38,5 градуса, пишет РИА ФАН. Принимать жаропонижающие препараты в таких случаях не рекомендуется, так как организм будет плохо справляться с заболеванием.
Болибок отметил, что если температура тела человека не повышается при ОРВИ, значит, его иммунная система практически не реагирует на вирус. Однако избыточная реакция организма опасна: чрезмерно высокая температура около 39-40 градусов может грозить сбоями в работе сердца, сообщает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- На Сахалине нашли живыми пропавших неделю назад женщин
- Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет
- Американский военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии
- Врач назвал идеальную температуру для борьбы с вирусами
- Белый дом отказался от совместной пресс-конференции после переговоров Байдена и Зеленского
- TMZ : отец Бритни Спирс требует от нее $2 млн
- СМИ: установлены причины катастрофы Ил-112В
- Медведчуку продлили домашний арест на два месяца
- Вызывающие рак вещества найдены в воздухе квартир
- В сторону Сирии движется нефтяное пятно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru