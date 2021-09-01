Врач назвал идеальную температуру для борьбы с вирусами

Повышение температуры тела во время болезни свидетельствует о хорошей работе иммунной системы, эффективнее всего организм борется с вирусом при температуре до 38,5 градуса. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.

Медик объяснил, что работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются момент активации клеток иммунной системы

«Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией», — рассказал Болибок.

По словам иммунолога, идеальная для борьбы с вирусами температура — от 37 до 38,5 градуса, пишет РИА ФАН. Принимать жаропонижающие препараты в таких случаях не рекомендуется, так как организм будет плохо справляться с заболеванием.

Болибок отметил, что если температура тела человека не повышается при ОРВИ, значит, его иммунная система практически не реагирует на вирус. Однако избыточная реакция организма опасна: чрезмерно высокая температура около 39-40 градусов может грозить сбоями в работе сердца, сообщает Газета.ру.

