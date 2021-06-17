Врач назвал фрукт, помогающий снизить давление

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, какой фрукт следует употреблять в пищу гипертоникам. По его словам, снизить давление поможет обычная слива.

Гинзбург объяснил волшебное действие фрукта тем, что при его попадании в организм повышается текучесть крови. А это в свою очередь ведет к понижению артериального давления.

По словам специалиста, этот фрукт восстанавливает работу кишечника, способен смягчить процессы, которые ведут к гипертонии, а также снизить артериальное давление.

С ним согласился врач и телеведущий Сергей Агапкин, также принимавший участие в обсуждении. По его словам, слива укрепляет стенки сосудов, что полезно для гипертоников, так как снижает риск инфаркта и инсульта.

Также эксперты отметили, что этот продукт ускоряет работу кишечника, содержит витамин C, калий, медь. В день они рекомендует есть не более 150 граммов слив.

