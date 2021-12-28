Врач-диетолог оценила полезные свойства холодца и заливной рыбы

Холодец и заливная рыба, традиционные блюда новогоднего стола в России, являются источниками полезных для организма веществ. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Орлова.

Из чего бы ни был сделан холодец - говядины, свинины, курицы или индейки - это «настоящая коллагеновая кладовая». Только в этом мясном продукте, как и заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок.

«Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм», — сказала врач-диетолог «Вечерней Москве».

По словам специалиста, ценность продукта сохраняется несмотря на очень длительный процесс варки. В холодце содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин. Они оказывают положительное влияние на нервную систему организма, а витамин В улучшает состав крови.

Холодец из курицы или индейки считается диетическим продуктом. Для получения полезного желирующего компонента в таком блюде используют лапы птицы. Применять желатин при его приготовлении медик не рекомендует - от него пользы для организма не будет.

Свиной холодец содержит гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами. По словам Орловой, этот компонент особенно ценен при пандемии коронавируса.

Холодец из говядины обычно подается на стол с хреном, чесноком или горчицей. Эти продукты обладают сильными антибактериальными свойствами, что актуально в период сезонных простудных заболеваний.

Диетолог также перечислила полезные свойства заливной рыбы. Кроме коллагена в ней содержится целый комплекс витаминов А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром, железо, омега-3 жирные кислоты. Они улучшают работу головного мозга и центральной нервной системы, регулируют артериальное давление.

