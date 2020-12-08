Власти Индии прокомментировали вспышку новой смертельной болезни
Индийские власти прокомментировали сообщения о вспышке новой неизвестной болезни в штате Андхра-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на инспектора расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Ройа.
По его словам, вспышка не связана с COVID-19. По предварительным данным, она могла произойти из-за загрязнения воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами.
Тем временем, общее число заболевших превысило 800, один человек скончался.
Ранее сообщалось, что одной из возможных причин госпитализации свыше 350 человек в Индии является выброс токсичных хлорорганический соединений, которые используют в качестве основного компонента средств защиты от укусов насекомых.
Симптомы заболевания длятся в среднем 10-15 минут. Пострадавшие сообщали об эпилептических судорогах, тошноте, рвоте, жжении в глазах, спутанности сознания и обмороке.
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