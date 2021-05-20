Вице-мэр Ракова рассказала о развитии системы онкологической помощи в Москве
В Москве происходит перестройка онкологической помощи за счет цифровизации диагностики и новых подходов к постановке диагнозов. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского международного онкологического форума, который проходит в ЦВЗ «Манеж».
По ее словам, на данный момент переосмысляются и перестраиваются все процессы, связанные с оказанием медицинской помощи.
«Первый шаг - особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление - это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента», - отметила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что без создания единой сквозной системы передачи информации о пациенте все изменения не будут иметь колоссального значения.
Она подчеркнула, что Москва является лидером страны по применению современных технологий и методов в лечении онкозаболеваний и готова делиться опытом с другими регионами.
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